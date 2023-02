Dai social ai siti | data di pubblicazione | dove sei?

Leggi su facta.news

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) di Camilla Vagnozzi Avere ben chiaro quando una notizia o un contenuto sono stati pubblicati per la prima volta è fondamentale se si vuole verificare una notizia. Spesso, soprattutto suinetwork, succede che fotografie o video che dicono di mostrare un dato soggetto o evento vengano riproposte a distanza di tempo. E non sempre correttamente contestualizzate. Proprio per evitare di cadere in errore e, ad esempio, considerare attuali scatti che, in realtà, mostrano quanto avvenuto diversi anni fa, è importante saper individuare e risalire alladi origine di un contenuto. Come procedere, dunque? Prima di tutto è importante saperetrovare, online, le date. Facebook e Twitter: date,siete?Tutti i principalinetwork riportano, più o meno chiaramente, la ...