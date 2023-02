Crisi Chiara Ferragni Fedez | la rivelazione | “Lui allontanato dalla guardia del corpo di lei nei camerini ‘Ha detto che non puoi entrare' ”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Meno loro parlano e meno si espongono su social, più il Ferragnez-gate monta come panna. Quanto lapost sanremese trasia vera o solo verosimile non è dato saperlo: tanti rumors fantasiosi, pochi indizi e una sola certezza. Che da sabato notte i due non si sono più fatti vedere assieme su Instagram, neppure per sbaglio, alimentando voci ormai incontrollate su una pesante frattura tra i due. I diretti interessanti non parlano, familiari e amici hanno le bocce cucite, eppure qualche dettaglio inizia a trapelare. Come il retroscena pubblicato da Linkiesta, che parte dal “faccia a faccia” sul palco dell’Ariston dopo il bacio tra Rosa Chemical ee finisce davanti al camerino della, con ladeldella ...