Cospito | urla e lite tra Foti e Fratoianni in Aula | Fontana sospende la seduta Il capogruppo di FdI va verso i banchi dell’opposizione

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)alla Camera esospesa. Luana Zanella di Verdi-Sinistra, nel suo intervento, aveva contestato più volte il fatto che il sottosegretario Andrea Delmastro e Giovanni Donzelli avessero “violato il segreto” sul caso di Alfredo. A quel punto Tommasodi Fratelli d’Italia ha cominciato a reagirendo: “Cosa dici?”. Reazione contrastata da Nicolacon altreè sceso dalle scale dell’emiciclo ed è andatodella sinistra quando laè stata sospesa. “, invece di fare ildel partito di maggioranza relativa, si comporta da cafone. Si è messo are alla fine dell’intervento di ...

... sciocca, pretenziosa, indifferente a un mondo chedi dolore. E se pure ottengono tutto subito,... come predica esistenzialmente Chiara e, più sul concreto,). E poi l'alta diplomazia, per ..."Io faccio i ragionamenti che voglio "Cerno " In democrazia io dico quello che voglio e quando voglio". Vedi Anche, Travaglio su Nove: 'Stia al 41bis finché il carcere duro esiste: è un ...

Cospito, urla e lite tra Foti e Fratoianni in Aula: Fontana sospende la seduta Il Fatto Quotidiano

Cospito, sit-in al Beccaria Slogan e urla al megafono IL GIORNO

Caso Cospito, gli Anarchici protestano a Bari davanti alla sede Rai: "Alfredo subito libero" La Repubblica

Anarchici a Milano, 200 in corteo dalla Centrale per Alfredo Cospito. Sabato il presidio a Opera Corriere Milano

Caso Cospito, Nordio glissa sulle uscite su Donzelli alla Camera: urla e proteste dai banchi del… Il Fatto Quotidiano

E poi via, lontano da Genova, lontano dalla Liguria. La rivendicazione di Cospito al processo Adinolfi nell'ottobre del 2013, l'anarchico interrotto dalle urla Perché proprio Adinolfi «Uomo di punta ...La protesta a supporto di Alfredo Cospito e contro il 41 bis sale di livello ... i muri dei palazzi, i negozi. E poi le urla, una costante, verso i "giornalisti infami", così come "infame" era ...