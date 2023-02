Cospito | Nordio | “Pericolosità non solo confermata ma aumentata”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) (Adnkronos) – Gli “eventi critici” hanno indotto a ritenere ladi Alfredo“nonma” e “permane la sua capacità di orientare la galassia anarco-insurrezionalista. I suoi appelli non sono ignorati, si sono trasformati in un’onda d’urto”. Così il ministro della Giustizia, Carlo, nel corso dell’informativa in aula alla Camera. DONZELLI – La dicitura ‘limitata divulgazione” apposta sui documenti a cui ha fatto riferimento il deputato di Fdi Giovanni Donzelli, relativi ai colloqui di Alfredocon esponenti della criminalità organizzata, “è una formulazione che esula dal segreto di stato e da classificazioni di segretezza e non è idonea a connotare il documento trasmesso come classificato”. Si tratta ...