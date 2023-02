(Di mercoledì 15 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Credo di non avere altro da aggiungere a una informativa che è completa tanto per quanto riguarda il caso, tanto per quanto riguarda me stesso. Credo che il ministroabbia pronunciato”. Lo dice all’Adnkronos il sottosegretario alla Giustizia Andrea, esponente di Fdi, a proposito dell’informativa del ministro della Giustizia Carlosul casoe sulla vicenda che ha visto coinvoltie il collega Giovanni Donzelli. Incalza Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera dei deputati: “Il sottosegretariodovrebbe smetterla di provocare: ora sostiene che secondo lui, oggi alla Camera,...

... che valuterà le parole di Donzelli e l'accusa di connivenza con la mafia mossa ai deputati del Pd che erano andati a trovarein carcere. Fatti Gli atti svelati dae Donzelli non ...Ma c'era ben poco ordine in Aula, al termine dell'informativa di Nordio sul casoe ... che a sua volta aveva ricevuto le informazioni dal sottosegretario alla Giustizia Andrea. E ...

Cospito, l’informativa di Nordio alla Camera su Delmastro-Donzelli: la diretta Il Fatto Quotidiano

Nordio alla Camera: resta il 41 bis per Cospito, nessun seguito su Donzelli e Delmastro TGLA7

Cospito, Delmastro: "Da Nordio parole chiare e definitive" Adnkronos

Caso Donzelli-Delmastro, il ministro Nordio: "Documenti non erano atti classificati" Sky Tg24

Delmastro-Donzelli, oggi informativa del ministro Nordio alla Camera e in Senato RaiNews

(Adnkronos) - "Credo di non avere altro da aggiungere a una informativa che è completa tanto per quanto riguarda il caso Cospito, tanto per quanto riguarda me stesso. Credo che il ministro Nordio abbi ...è stato comunicato dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro al vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli che ne ha parlato in un intervento in Aula. Si tratta delle conversazioni in cui ...