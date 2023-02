Cos’è il “buyers club” dei materiali critici La spinta Ue-Usa

Leggi su formiche

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Bomba Wall Street Journal: i funzionari statunitensi ed europei starebbero discutendo su come creare un nuovo gruppo di alleati, con l’idea di cooperare sull’acquisto dei– quelli necessari per le tecnologie che sottendono alla transizione ecologica, come le batterie per auto elettriche. Tramite questo “” gli Stati aderenti negozierebbero accordi commerciali tra di loro, per poi cercare di stringerne altri con Paesi terzi, fonti delle materie prime necessarie, per garantire la fornitura costante. Stando al WSJ, “alti funzionari francesi e tedeschi hanno chiesto la formazione di undei minerali”. E il vicepresidente della Commissione europea Maroš Šef?ovi? ha evidenziato che l’approvvigionamento di minerali per la transizione è un problema ...