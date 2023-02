Cosa fu la “Khaki Fever” e come fu repressa perché non minacciasse la ‘morale sessuale’ delle donne

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Dagli storici è chiamata, ovvero l’amore per il, il colore degli abiti militari dei soldati. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, infatti, moltissime giovaniiniziarono improvvisamente a ballare liberamente, baciare e anche fare sesso con i giovani uomini in uniforme appena conosciuti. La studiosa di lavoro sociale Viviene Cree ha spiegato in un articolo per The British Journal of Social Work che le giovaniche “scendevano in strada in gran numero la sera e si impegnavano in comportamenti rischiosi e pericolosi“, tra cui bere e fare sesso in luoghivicoli e parchi, molto spesso erano prostitute. Ma altre non lo erano, ed è stata l’apparente “perdita della loro moralità” a scatenare le proteste. Questa tendenza, infatti, scatenò il panico di un ...