Cosa è successo davvero tra Ferragni e Fedez e una guardia del corpo

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Voi lo sapete – voi che siete abitudinari di questa paginetta, intendo. Voi lo sapete: io non do notizie. Mi fanno schifo, mi annoiano, trovo ciò che serve per procurarsele – fare domande – volgare e poco interessante. Però. No, prima del però un’altra premessa: l’Italia dovrebbe occuparsi d’altro – del non imprevedibilissimo risultato elettorale, delle non imprevedibilissime dichiarazioni su Berlusconi di Zelensky – e invece, se prendiamo come campione statistico il mio telefono, si occupa solo del matrimonio. Più del solito, intendo. Da quando sono uscite le immagini del marito che sale sul palco dopo essersi lasciato strusciare da un cantante, e della moglie apparentemente non serena. Da quando poi i due hanno smesso di mettere in scena su Instagram la coppia: lui quasi silente sul loro mezzo d’elezione, lei solo in foto coi bambini o con amici. Da quando ...