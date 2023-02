Conti pubblici | Bankitalia detiene 26 | 1% debito | in 2022 vita media a 7 | 7 anni**

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma, 15 feb. -(Adnkronos) - I continui aumenti di titoli di Stato legati agli interventi della Bce aumentano il 'peso' della Banca d'Italia fra i detentori delpubblico. Infatti, nel corso della quota deldetenuto dalla Banca d'Italia è cresciuta ulteriormente appunto per effetto degli acquisti di titolinell'ambito dei programmi decisi dall'Eurosistema, collocandosi al 26,1 per cento alla fine dell'anno (dal 25,3 per cento al termine del 2021): si tratta di un valore intorno ai 720 miliardi di euro. Lo comunica Via Nazionale nell'aggiornamento periodico sui conti, evidenziando come a dicembrelaresidua delfosse pari a 7,7 anni, in leggera risalita dai 7,6 del 2021.