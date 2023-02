(Di mercoledì 15 febbraio 2023)ha parlato dei cori die dei fischi deidel Milan nei suoi confronti durante Milan-Tottenham. Il tecnico ha ricordato le sue esperienzaSEMPRE AVVERSARIO ? Ai microfoni di Mediaset, Antonioha rispostodomanda sul pubblico di San Siro: «? Fa parte della partita, fa parte del tifoso. Bisogna essere sereni e accettare non dico l’insulto, va bene così. Non sono mai stato allenatore o giocatore del Milan. Sono statogiocatore e poi allenatore della, poi allenatore dell’Inter. Faccio i complimenti al Milan per quello che ha fatto l’anno scorso e anche al pubblico». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

... al pari dell'ad Furlani in un giorno in cui hanno parlato soprattutto glidei rivali e le ...Toro in casa e poi martedì successivo dal ritorno in Champions dinanzi al Tottenham di Antonio. ...Già ci hanno tolto la magia degli, ma anche questo no. Vi prego. - Date un premio a quel ... Saranno tutti così fedeli, come spera ogni leader -e Di Maio sentiti dal giudice nel processo ...

"Vaffa", sfottò, litigi. Da Allegri a Spalletti: quando allenatori e tifosi si scontrano La Gazzetta dello Sport

Conte: «Sfottò tifosi Li accetto, io prima alla Juventus poi all’Inter. Rivale» Inter-News.it

Conte commenta la sconfitta col Tottenham: "Gara equilibrata decisa da un episodio" TUTTO mercato WEB

Milan-Tottenham, Conte: “Peccato aver concesso il gol in quel modo” Pianeta Milan