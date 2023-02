Conte | ' ' Ritorno in Italia? Vivo il presente | ma tornare non sarà mai un problema' '

Il tecnico del Tottenham, Antonio, dopo il k.o. contro il Milan nell'andata degli ottavi di Champions ......al piede e soprattutto nel primo tempo è stata una spina nel fianco per gli uomini di Antonio... Va notato che il tutto è coinciso, oltre che con il cambio di modulo, con ildi Ibrahimovic ...

Conte avvisa il Milan: "Al ritorno i nostri tifosi ci spingeranno" numero-diez.com

Tottenham, Conte: "Concesso un gol evitabile, per il ritorno dobbiamo ritrovare fiducia" TUTTO mercato WEB

Milan-Tottenham, Conte rammaricato: "Gol evitabile, al ritorno voglio ... Footballnews24.it

Conte: “Ritorno in Italia Vivo il presente, ma questo Paese è nel mio cuore” fcinter1908

Conte sul ritorno in Italia: «È nel mio cuore, non sarà un problema tornare un giorno» Inter News 24

Sarà difficile difendere il solo gol di Diaz nel ritorno di Londra, ma a parte questo rimane la ... Magari non basterà per eliminare la squadra di Conte, ma sarà molto utile per centrare uno dei primi ...ed ora è obbligato a tentare la rimonta al ritorno per non salutare anzitempo la massima competizione europea. Dopo il ko di ieri, i giornali oggi in edicola non perdonano Antonio Conte. Boacciatura ...