Contagi di oggi | il bollettino del 15 febbraio

Diminuiscono i nuovi positivi e cala anche la curva deida Coronavirus . Numeri alla mano,il virus fa registrare 374 positivi su 8.591 tamponi esaminati , 88 in meno di ieri con 163 tamponi processati in meno. Di questi, 303 su 5.628 sono ...... che portano il totale deia 2.684.912; il bollettino regionale segnala 2 decessi, per un totale di 16.625 vittime. Crescono ancora i positivi registrati dal sistema di sorveglianza, che...

Bollettino Covid oggi, i dati di contagi e morti in Italia di mercoledì 15 febbraio regione per regione Fanpage

Covid, le notizie di oggi. Ema: "Kraken dominante in Ue in prossime settimane". LIVE Sky Tg24

Covid oggi Sardegna, 258 contagi e 6 morti: bollettino 14 febbraio Adnkronos

Covid, le notizie. Gimbe: "Prosegue la discesa di contagi, ricoveri e morti" Sky Tg24

Covid Campania, oggi 462 contagi e 0 morti: bollettino di martedì14 febbraio 2023 Fanpage

Covid, in Calabria 97 nuovi contagi Febbraio 15, 2023 Reggio/ Maltrattamenti a un'anziana, arrestata una badante Febbraio 15, 2023 Oroscopo di mercoledì 15 febbraio Febbraio 15, 2023 ...Morbillo: nuovi casi in tutta Europa. L'Oms spiega come solo con il vaccino si può combattere definitivamente una malattia così contagiosa.