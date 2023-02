Consiglio regionale del Lazio | ecco la nuova composizione

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Roma –, secondo i dati diffusi dal Viminale, come sarà composto il nuovodel. I dati e il riparto sono ancora provvisori: 5299 sezioni su 5306. L’Aula della Pisana conta 51 consiglieri, tra i quali il governatore eletto. La maggioranza sarà composta da 31 consiglieri: FdI 22, Lega 3, FI 3, Civica Rocca 1, Udc 1, più appunto Francesco Rocca. L’opposizione conterà dunque 20 consiglieri: Alessio D’Amato (di diritto), Pd 10, Terzo Polo 2, Civica D’Amato 1, Verdi-Sinistra 1, M5s 4, Polo progressista 1. Saranno 22 di FdI, di cui 13 a Roma (Giancarlo Righini, Micol Grasselli, Massimiliano Maselli, Marco Bertucci, Fabrizio Ghera, Emanuela Mari, Edy Palazzi, Antonello Aurigemma, Roberta Angelilli, Laura Corrotti, Marika Rotondi, Flavio Cera e Maria Chiara Iannarelli) 2 a Frosinone (Daniele Maura e ...

Ufficialmente, sul sito del ministero dell'Interno, Eligendo, mancano allo spoglio ancora 29 sezioni. Per quanto riguarda la composizione del futurodel Lazio sul collegio di Roma risultano già disponibili i dati sulle preferenze espressi dagli elettori di 3773 sezioni su 2792 in totale. Rieti e Latina i dati sono completi, ...del Lazio . Il quadro è completo. La composizione è definitiva. E salvo rinunce o promozioni in assessorato la lista dei 50 consiglieri (più il presidente Rocca) che siederanno sui ...

Lo spoglio delle preferenze è stato difficile ma a due giorni dalle elezioni regionali del Lazio i dati sono definitivi. Dei 51 seggi del Consiglio regionale del Lazio, 30 vanno alla coalizione di ...