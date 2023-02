Conference League | Fiorentina; Italiano | teniamo tanto alla Coppa

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) ''Tante squadre possono ambire ad arrivare in fondo in questa competizione, è presto per dire chi può vincerefine, di sicuro noi ce la giocheremo perché cie vogliamo andare''. Lo ...

Lo ha detto Vincenzo Italiano parlando dall'Estadio Municipal di Braga dove domani la Fiorentina affronterà la formazione portoghese per lo spareggio d'andata di. ''Sappiamo di ...Commenta per primo Gaetano Castrovilli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match d'andata dicontro il Braga. Queste sono le sue parole: 'Il gol con la Juve mi ha reso felice, anche se annullato. Ma l'ho subito accantonato. Domani è troppo importante' LA RIABILITAZIONE - Per ...

Conference League, il calendario degli spareggi: gli orari delle partite dei playoff Sky Sport

Conference, Sheriff-Partizan Belgrado. Rischio colpo di stato La smentita russa Viola News

Conference League 2022-2023, la classifica marcatori dopo la fase a gironi Virgilio Sport

Il tecnico della Fiorentina parla dal Portogallo e tocca diversi argomenti, tra questi anche il 'caso discoteca' delle ultime ore ...Il tecnico della Viola ha parlato alla vigilia dell'impegno in Conference League contro i portoghesi Manca sempre meno al match di Conference League tra Braga e Fiorentina, in programma domani alle 18 ...