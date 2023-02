Con Schiattarella una media salvezza | così Stellone può cambiare marcia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiL’infermeria non sembra svuotarsi ma Robertocontro il Brescia avrà perlomeno a disposizione più qualità a centrocampo. Mattia Viviani e Pasqualerientreranno dalla squalifica, e in particolar modo il nuovo allenatore del Benevento farebbe bene a riporre speranze sul napoletano. Lo dicono le prestazioni ma anche i numeri: con l’ex centrocampista di Parma e Spal in campo il Benevento alza sia il livello tecnico che lapunti passando da un avvilente 0,84 a partita (proiezione sull’intero torneo, 32 punti) a un più idoneo 1,22 (+0,38) che condurrebbe – se spalmato su 38 giornate – ad unatranquilla con 46 punti. Alzare l’asticella Allo stato attuale ladei giallorossi in campionato – cono meno – recita ...

In compenso nella seduta di ripresa di ieri pomeriggio si sono rivisti Pastina e, ... Restano da valutare le condizioni di Ciano, che è ancora alle prese con il dolore in seguito alla ... Per non parlare della mediana con Viviani o Acampora, in difesa ci sono dei nazionali. ... Quest'anno abbiamo preso calciatori con un curriculum notevole che non stanno rendendo. Mi auguro che ...

Il Benevento ha ripreso ad allenarsi con l'infermeria di nuovo piena. Per fortuna una parte degli assenti a Cagliari è rientrata. Pastina e Schiattarella ...