Con biogas | biometano e pannelli fotovoltaici sui tetti gli allevamenti animali sono una risorsa energetica e ambientale preziosa per il Torinese

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Glidel territorio metropolitano di Torino potrebbero fornire energia elettrica sufficiente a soddisfare le esigenze energetiche di oltre 100mila famiglie. Un dato che mette insieme la quota producibile dae quella dainstallati suidei fabbricati aziendali. Si tratta di ben il 4,5% del fabbisogno energetico del: tutta energia pulita in grado di migliorare la qualità dell’aria di Torino. Una prospettiva che ribalta l’immagine dell’allevamento animale e, più in generale, dell’agricoltura, come responsabile dell’inquinamento e delle sue conseguenze per la salute dei cittadini, e dell’effetto serra che genera il cambiamento climatico. È quanto emerso nel convegno formativo, organizzato da Coldiretti Torino: ...