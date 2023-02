Comune di Cervia | Concorso per 3 Istruttori Amministrativi

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ildiha indetto unPubblico per l’assunzione di 3Direttivi, in categoria D. Il Personale selezionato sarà assegnato ai Servizi Tributi, Demografico e Amministrativo. Il Bando é aperto a tutti coloro siano in possesso di titolo di studio ad indirizzo economico e giuridico. Il Candidato idoneo lavorerà presso ildiin uno degli uffici indicati. Serve esperienza, conoscenza pratica delle normative vigenti, capacità di comunicazione e collaborazione. Il Professionista lavorerà di concerto con gli altri Uffici Comunali per garantire la trasparenza delle operazioni e assicurare un ottimo servizio al cittadino. La scadenza per la presentazione della Domanda é prevista il giorno 16 marzo 2023, tutte ...