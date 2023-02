Come installare una VPN su Mac

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Le connessioni VPN sono molto utili per proteggere i dispositivi quando ci connettiamo ad una rete Wi-Fi pubblica, oltre a poter mascherare l'IP di origine e renderci davvero anonimi quando navighiamo dall'estero. Se per connetterci ad Internet utilizziamo un Mac o un MacBookun servizio VPN è alla portata di tutti, senza dover essere per forza esperti informatici. Nella guida che segue vi mostreremo tutti i metodi semplici peruna VPN su Mac utilizzando sia i browser dotati di VPN integrata sia le app specifiche rilasciate dai principali servizi VPN presenti sul mercato. Per i più esigenti è possibile anche configurare manualmente una VPN su Mac utilizzando un client OpenVPN specifico. LEGGI ANCHE -> Confronto VPN: qual è la più veloce e la più sicura? 1) Usare browser con VPN inclusa Il metodo più rapido e veloce per usare ...