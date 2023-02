Come individuare tutti i droni iraniani in Russia e chi può abbatterli

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Un report dell’intelligence statunitense uscito martedì 14 febbraio smaschera tutta la panoplia di velivoli senza piloti che l’Iran ha fornito allaper spingere la complicatissima offensiva in Ucraina. Nelle stesse ore dalla Difesa israeliana escono informazioni a proposito di un sofisticato sistema laser in grado di abbattere i. Messaggi incrociati, mentre oggi, per la prima volta, la Commissione europea annuncia sanzioni contro ufficiali del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione coinvolti nel programma di assistenza militare Mosca-Teheran — nuove misure simili sono applicate anche allanel decimo pacchetto delle sanzioni. Attività analoghe si muovono da Londra, con Washington che chiede agli alleati di impedire all’Iran di diventare la potenza numero uno nella vendita di ...

