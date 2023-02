Come controllare lo stato dei voli Lufthansa in aggiornamento il 15 febbraio

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) In queste ore tornerà molto utile a tanti viaggiatorilodei. Oggi 15, la compagnia aerea sta vivendo una serie di grosse difficoltà nella gestione deiappunto e dunque dei passeggeri. Le motivazioni del caos di scena sono state appena comunicati e si consiglia dunque a chiunque stia per mettersi in viaggio di rimanere informato sulla sua tratta, almeno per non arrivare impreparati in aereoporto. Prima di specificare quale sia la modalità ufficiale perlodeioggi e in qualsiasi altro momento, è il caso di chiarire cosa stia succedendo in questo mercoledì di metà mese.comunicato dalla stessa compagnia aerea ...