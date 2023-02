Combinata nordica | Mondiali Planica 2023 | la FISI annuncia i convocati | poi cambia idea

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Visto l’imminente inizio deidi, per quanto riguarda tutte le discipline legate allo sci nordico, l’Italia dellaha svelato le sue carte. I tecnici azzurri hanno infatti reso noto l’elenco deiper gli appuntamenti iridati in terra slovena, in una rassegna che si terrà dal 21 febbraio al 5 marzo. In totale sono 10 i: 5 uomini e 5 donne. Iacopo Bortolas, Raffaele Buzzi, Samuel Costa, Aaron Kostner e Alessandro Pittin, a cui aggiungere al femminile la leader Annika Sieff e le compagne Daniela Dejori, Veronica Gianmoena, Greta Pinzani, Anna Senoner. Di seguito il recap completo del gruppo italiano per la trasferta di. Calendariosci nordico ...

