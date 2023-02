Colleferro Presentato alla Biblioteca comunale Riccardo Morandi il libro “La Resistenza delle Donne” di Benedetta Tobagi

... sono questi i due pilastri del nuovo Green Dealdalla... Minimum tax al 15%, accordo ... We must set the rules for the Internet Themurder and its internet results show just the ...... Eugenio Gaudio, e all'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, che il 17 hanno,... il 'nuovo ambulatorio chirurgico dell'ospedale di' e gli 'ambulatori di prossimità di ...

Colleferro: musica, cultura e archeologia in un giorno La Nuova Tribuna

Colleferro, il Comitato dei residenti: vogliono riaprire la discarica a ... L'Inchiesta Quotidiano OnLine

Colleferro Città che Legge. Sabato 28 Gennaio due interessanti ... Cronache Cittadine

Colleferro. 85° Anniversario dello Scoppio del 1938. Al mattino ... Cronache Cittadine

Discarica di Colleferro, presentato progetto per la riapertura di Colle ... ConfineLive

Questa notte una donna si é presentata nella caserma dei Carabinieri di Colleferro dichiarando di aver dato fuoco alla camera in cui alloggiava in un B&B a Valmontone, vicino a Roma."Per risolvere il problema dei rifiuti della Capitale, la Regione ed il Comune di Colleferro, attraverso il consorzio Minerva, vogliono rimettere in esercizio la discarica “chiusa” per risolvere le “e ...