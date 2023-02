Cody Rhodes | “A WrestleMania renderò omaggio a tutte le federazioni indy in cui ho lottato”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Con tutta probabilità (Elimination Chamber permettendo), il prossimo main event divedrà opposti Roman Reigns e: per l’American Nightmare si tratterà del match più importante della sua carriera e avrà la possibilità di portare per la prima volta a casail titolo WWE., tornando a Stamford durante la scorsa edizione diha già scritto la storia, ma ora proverà a riscriverla nuovamente. Un tributo La carriera diha avuto alti e bassi, ma soprattutto ha avuto una rinascita: nel 2016,era undesirable ed ha iniziato un giro immenso inleindipendenti d’America, fino a diventare “Undeniable” e prendersi il main ...

...Bella British Bulldog Brock Lesnar Bron Breakker Bruno Sammartino Brutus Creed Butch Cactus Jack Cameron Grimes Carmella Carmelo Hayes Cedric Alexander Chad Gable Charlotte Flair Chyna...L'evento principale è rappresentato dalle Superstar che debuttano per la prima volta nel roster di WWE 2K, come:, Bron Breakker, Alba Fyre, Cora Jade e il fenomeno musicale mondiale Bad ...

Cody Rhodes: “Quando sono tornato in WWE mi sono sentito come un nemico, ma Seth Rollins…” Zona Wrestling

Cody Rhodes: “Vince mi ha promesso solo una cosa prima di firmare, ecco quale” Zona Wrestling

Cody Rhodes torna sull'infortunio rimediato alla Royal Rumble World Wrestling

WWE: la presenza di Cody Rhodes fa aumentare gli spettatori nei vari show World Wrestling

Cody Rhodes pronto ad affrontare Roman Reigns e Sami Zayn a WrestleMania 39 Tuttowrestling

Cody Rhodes ha dichiarato l'intenzione di voler rendere omaggio a tutte le indy in cui ha lottato, nell'imminente match di WrestleMania 39.Il ritorno di Cody Rhodes ha fatto si che l'audience aumentasse non poco e questo è un ottimo segnale, in vista anche della supersfida a WrestleMania contro Roman Reigns ...