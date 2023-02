Cockail Suor Clementina di Samuele Ambrosi | la ricetta

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Castagner testimone dell’evoluzione di un’eccellenza italiana, come è cambiato il consumo di grappa negli ultimi anni con dati e riflessioni di Roberto Castagner VISNÀ DI VAZZOLA – Cambia il volto del consumatore di grappa che diventa, grazie all’intraprendenza di alcuni produttori, da distillato della tradizione a spirito dal profilo moderno ed internazionale al pari di whisky, cognac ed armagnac. Lo confermano le ultime ricerche. Una fra tante quella condotta da Nomisma per AssoDistil che ha tracciato l’identikit del consumatore di grappa: maschio, over 40, con capacità di spesa medio-alta, amante della condivisione in compagnia e attento alla qualità. Testimone e protagonista di questo cambiamento un fuoriclasse della distillazione come Roberto Castagner che commenta i dati riportando la sua esperienza. La Distilleria Castagner di Visnà di Vazzola (Treviso), fin dagli esordi, ha ...