(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ildelha parlato della sfida di domani contro lainLeague: ««Ci aspetta una partita difficile» Queste le parole di Cristidel, alla vigilia della sfida di domani contro lainLeague riportate dal Corriere dello Sport edizione romana: «Ci aspetta una partita difficile contro la. Da quello che ho capito si presenteranno con la squadra migliore, perchélaLeague è diventato un loro obiettivo. Non siamo contenti di come abbiamo giocato nelle ultime due partite. Il signor Varga (il proprietario del club) era deluso e arrabbiato». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU ...

Ildelha parlato della sfida di domani contro la Lazio in Conference League: "Ci aspetta una partita difficile" Queste le parole di Cristi Balaj,del, alla vigilia della ......gustare un brodino caldo e la presenza di Brescia a Torino fu proprio il team del...le motivazioni e l'atteggiamento dimostrato nelle vittorie di Eurocu p contro Bourg en Bresse e, la ...

Cluj, il presidente Balaj: «Con la Lazio sfida difficile, loro vogliono vincere la Conference» Lazio News 24

Cluj, il Presidente Balaj avverte: "Contro la Lazio partita difficile, la ... Noi Biancocelesti

Lazio, giovedì c’è il Cluj in Conference League: Olimpico semivuoto Corriere dello Sport

Cluj, il presidente Balaj teme la Lazio: «Punteranno a vincere la Conference» Calcio News 24

Prandelli: «La passione è sempre tanta, ma la panchina non mi manca» Lazio News 24

Dalle pagine del Corriere dello Sport il Presidente del Cluj Balaj parla della doppia sfida di play off di Conference League che vedrà opposta la sua squadra alla Lazio. I rumeni non sono in un buon ...Giovedì 16 febbraio si gioca la gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Conference League: la Lazio di Sarri ospita il Cluj ...