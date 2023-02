Classifica ATP | Jannik Sinner guadagna un’altra posizione | ma dovrà guardarsi le spalle da Zverev

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Oggisi è qualificato agli ottavi di finale del tabellone principale del torneo ABN AMRO Open 2023 di tennis, di categoria ATP 500 che si disputa a Rotterdam, nei Paesi Bassi: dopo il successo odierno l’azzurro ha incamerato 45 punti per il ranking ATP., a dispetto dellaufficiale rilasciata lunedì 13 febbraio, che lo vede in 14macon 2445 punti, si è ora issato a quota 2490, salendo al 13° posto. Con il passaggio ai quarti poi, l’azzurro vincerebbe un match in cui il successo varrebbe 45 punti, che lo porterebbero a quota 2535, restando sempre al 12° posto. Vincendo il torneo, infine,guadagnerebbe in tutto 500 punti, portandosi a quota 2945 e salendo all’11° posto. A Rotterdam, però, gioca anche il tedesco ...

