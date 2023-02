(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ilha dominato le ultime sessioni di mercato con oltre 600 milioni di euro spesi tra la scorsa estate e gennaio, ma non sembra intenzionato...

... 'aiutato' da un altro erroredi Donnarumma che regala di fatto il primo round ai ... Questa sera altre due gare: Brugge - Benfica e Borussia Dortmund -. FORMULA UNO - 'Appena entrato ......dopo essersi piazzati al secondo posto del proprio girone dietro gli altri londinesi del. Dall'altro gli 'Spurs' di Antonio Conte, privi dello squalificato Hojbjerg e reduci dalko ...

Clamoroso Chelsea: un super colpo resta fuori dalla lista ... Calciomercato.com

Clamoroso, il Chelsea piomba su Neymar: incontro con il PSG Calciomercato.com

Clamoroso Juve, in estate l'obiettivo è un big del Chelsea Corriere dello Sport

Premier League, l'Arsenal frena ancora. Clamoroso ko del Tottenham di Conte Corriere dello Sport

Chelsea senza freni: il clamoroso dato sulle spese dei Blues numero-diez.com

Il Chelsea ha dominato le ultime sessioni di mercato con oltre 600 milioni di euro spesi tra la scorsa estate e gennaio, ma non sembra intenzionato a fermarsi. Anzi, prepara nuovi colpi ad effetto e u ...Proprio uno di questi potrebbe provenire dal Chelsea, con un clamoroso scambio che si fa sempre più concreto. Nonostante un mese di gennaio privo di colpi sia in entrata che in uscita, si è rivelato ...