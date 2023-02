Clamoroso errore di progettazione | treni troppo grandi per i tunnel | Che spreco di denaro!

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Unche, ovviamente, è costato il posto di lavoro degli addetti alla, che non hanno tenuto conto di un “piccolissimo” dettaglio: le misure deiUnda 276 milioni di euro e oltre quello che sta pagando la Spagna, che si trova a fare i conti con un progetto disastroso che L'articolodiper iChediNewNotizie.it.

... continua a fare casini su casini anche stasera, così come contro il Monaco… Arrivi ad un certo punto in cui poi devi solo dimostrare di valore… Ha fatto unpazzesco e'.Di Martina De Marco - 15/02/2023 Unche, ovviamente, è costato il posto di lavoro degli addetti alla progettazione, che non hanno tenuto conto di un 'piccolissimo' dettaglio: le misure dei treni Unda 276 milioni ...

Bollette acqua: ASM ammette l’ennesimo (clamoroso) errore VercelliNotizie

L'arbitro espelle il calciatore sbagliato: clamoroso errore in Inghilterra Corriere dello Sport

“Errore clamoroso!”: Milan-Tottenham, la sentenza in diretta scatena le polemiche Newsby

Donnarumma fa ammattire il PSG: prende un gol imbarazzante dal ... Fanpage.it

Clamoroso errore dell’arbitro: fischia l’inizio ma in campo c’è qualcosa che non torna Corriere dello Sport

Parole ben diverse da quelle della Ragioneria generale dello Stato… L’analisi di Giuseppe Liturri Il caos sul Superbonus 110% per l’efficientamento energetico degli edifici è stato generato da un ...Il primo tempo non è un granché e il PSG fa fatica a destarsi, peggio gli vanno le cose nella ripresa, allorché Coman, sfruttando un cross del neoentrato Davies, ma soprattutto un clamoroso errore di ...