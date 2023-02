Citroën C3 Aircross - Più grande e più Suv | prime tracce della nuova generazione

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) In base alle informazioni in nostro possesso, sotto alle pellicole "pied de poule" che ricoprono la vetture immortalata in queste foto spia si nasconde un prototipoC3. La Casa francese sta lavorando all'erede del modello attuale, lanciato nel 2017, e una, o una sostituta, potrebbe quindi essere presentata nel 2024. Piùe più Suv. Nonostante le pesanti coperture, l'auto tradisce alcuni elementi caratteristici: i gruppi ottici anteriori sembrano infatti sdoppiati, come sul modello attuale, con i Led diurni posizionati appena sotto al cofano motore e i fari principali situati più in basso. però il montante posteriore a nascondere le modifiche più importanti: le sue dimensioni, infatti, fanno pensare a un generoso ...