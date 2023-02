Ciriani | “Nessuno sminuisca la nostra vittoria Ma non infierisco sugli avversari”

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) “Siamo il primo partito ma anche gli alleati possono sorridere. Credo che governeremo meglio”. Intervistato da Repubblica Luca, ministro per i Rapporti con il parlamento, assicura che l’agibilità politica per l’esecutivo che guida Giorgia Meloni trarrà beneficio dal voto in Lombardia e Lazio. “Sinceramente mi aspettavo un successo ma non così vistoso”, sottolinea il ministro. “Possiamo dire, vista l’importanza delle due regioni chiamate alle urne, che gli italiani apprezzano il governo Meloni”. Che parla di dato elettorale che certifica “l’ottima salute della coalizione e di tutte le componenti”. “Fdi – aggiunge – in questo momento è il partito con più consensi, non lo dico io ma lo affermano gli elettori”.: “Avremmo vinto anche con un centrosinistra coeso” “I numeri dicono che avremmo vinto anche se il centro sinistra si fosse ...

Erano gli anni in cui qui non venivaper vilta', per opportunismo, per convenienza, e si ... Cosi' il ministro per i Rapporti col parlamento, Luca, alla Foiba di Basovizza, nel Giorno ...'Blanco non canta, ma fa il decespugliatore cafone - ha dettoriferendosi alla quasi ... ndr) si presenta sul palco con un vestito francamente brutto e che, tranne lei, ha identificato ...

Ciriani: "Nessuno sminuisca la nostra vittoria. Ma non infierisco sugli ... Secolo d'Italia

Giorno Ricordo, Ciriani: pagine storia vanno tutte ricucite Agenzia askanews

Il sindaco Ciriani contro Sanremo: «E' il campo di rieducazione della sinistra» ilgazzettino.it

In stazione un parcheggio sotterraneo per 150 biciclette: «Non è stato mai aperto e mai lo sarà» ilgazzettino.it

Giorno del Ricordo, partecipata cerimonia alla Foiba di Basovizza triestecafe.it

PORDENONE - Il suo punto di vista, pur autorevole, probabilmente non provocherà una replica del direttore artistico Amadeus come avvenuto dopo le frasi del ministro Matteo ...Il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani non ha dubbi: il festival di Sanremo ... Bignami e sua moglie si presenta sul palco con un vestito francamente brutto e che nessuno, tranne lei, ha ...