Cile | il mistero della morte di Pablo Neruda | «Fu avvelenato» I nuovi esami confermano la versione della famiglia del poeta

Leggi su open.online

(Di mercoledì 15 febbraio 2023), ilno e Nobel per la Letteratura, sarebbe morto per avvelenamento. A confermarlo sarebbe una nuova analisi condotta da un pool di esperti internazionali di medicina legale. I loroavrebbero confermato la presenza di una tossina, rinvenuta per la prima volta in un molare qualche anno fa, che ne avrebbe causato lail 23 settembre 1973. Ad anticipare i risultati dello studio, che dovrebbe essere pubblicato il 15 febbraio, è Rodolfo Reyes, nipote di, che da anni si batte pubblicamente per contestare laufficiale fornita dalsulladel. «Adesso sappiamo che il clostridium botulinum non avrebbe dovuto essere presente nelle ossa di ...