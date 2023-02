Cielo sereno e temperature primaverili

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) nei prossimi tre giorni. Le massime arrivano fino ai 17 gradi. Ecco le previsioni del tempo a cura di Maurizio Sabatino del Centro Meteorologico Lombardo. Mercoledì 15 febbraio 2023 Tempo Previsto: Cieli sereni con alte velature che dal tardo pomeriggio transiteranno sulla regione. Foschia debole sarà presente sulla Pianura Padana per tutta la giornata. Locali riduzioni di visibilità per foschie e banchi di nebbia, durante le ore notturne e del primo mattino su Pavese, Cremonese e Mantovano.: In pianura minime stabili e comprese tra -1/4°C, massime stazionarie, o in lieve aumento, e comprese tra +15/+17 °C. Zero termico nelle ore centrali a 2900/3100 m.Venti: in pianura e in quota deboli variabili, tendenti dal pomeriggio, a disporsi dai quadranti occidentali. Giovedì 16 febbraio 2023 Tempo Previsto: Cieli generalmente sereni. Nel corso della giornata ...