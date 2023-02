Ciclismo | Vuelta a Andalucia 2023 | Pogacar fa subito la voce grossa | sua la prima tappa

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Tadej Poga?ar non aspetta e falanelladella, scattata quest’oggi con la. Il fenomeno sloveno mette a segno l’allungo vincente a dodici chilometri dall’arrivo, facendo il vuoto alle sue spalle e prendendosi ovviamente la maglia di leader della generale. Sul podio quest’oggi anche Mikel Landa e Carlos Rodriguez, che hanno preceduto in una mini volata del gruppo inseguitori Santiago Buitrago a 38? dal vincitore. Di questo gruppetto faceva parte anche Enric Mas, fermato però nel finale da una foratura e costretto ad accontentarsi dell’ottava piazza. Davanti a lui il nostro Damiano Caruso. ORDINE DI ARRIVO 1^1. T. ...

... che ha vinto l'argento europeo del quartetto in Svizzera la settimana scorsa, debutterà su strada giovedì in Spagna allaValenciana (quattro tappe fino a domenica). Leggi i commenti: ...Laa Andalucia, in partenza domani, perde uno dei suoi protagonisti. Infortunatosi al ginocchio sinistro due settimane fa e costretto al ritiro dal Tour de San Juan quando era quarto assoluto, il ...

Con un trabajo exigente en Tarija junto a su club «Pío Rico » de Cochabamba el ciclista oriundo de Villazon se prepara para esta carrera donde estará por segunda vez consecutiva. Edwin Moyata indicó q ...Éstas son las clasificaciones de la primera etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía - Ruta del Sol 2023, de 179 kilómetros y disputada este miércoles, 15 de febrero, entre las localidades jienenses de ...