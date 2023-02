Ciclismo | Simone Consonni | “Sono la riserva di Viviani nell’omnium Noi italiani non siamo Evenepoel o Pogacar”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Ai recenti Europei disu pista di Grenchen,è stato il faro della Nazionale Italiana. Sette le medaglie conquistate in questa rassegna continentale, quattro proprio da: oro nella corsa a punti e nell’inseguimento a squadre, argentoe nella Madison. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente appena rientrato in Italia: “Quella di Grenchen è stata una grande trasferta per la nostra Nazionale,molto contento delle quattro medaglie cheriuscito a conquistare, adesso il mio obiettivo è quello di recuperare le energie in vista dei prossimi appuntamenti. Sarò al via del Trofeo Laigueglia dove punterò a centrare una top10, anche se so che non è una corsa adatta alle mie caratteristiche, e poi alla Tirreno-Adriatico vorrei ...