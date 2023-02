(Di mercoledì 15 febbraio 2023)Deè diventatoper la prima volta. È, figlia di Maria Rosa Dee suo marito Francesco. L' attore ha condiviso suila gioia per l'ultima arriva in famiglia: '...

Deè diventato nonno per la prima volta. È nata Bianca, figlia di Maria Rosa Dee suo marito Francesco. L' attore ha condiviso sui social la gioia per l'ultima arriva in famiglia: '...Deè diventato nonno. Maria Rosa, la figlia del celebre attore romano, ha dato quest'oggi alla luce la piccola Bianca, nome scelto perché era uno dei nomi che la mamma le avrebbe voluto ...

Christian De Sica è diventato nonno: la prima foto con la nipotina appena nata Today.it

Christian De Sica nonno, l'annuncio social: «È nata Bianca, la mia nipotina» FOTO leggo.it

Christian De Sica è diventato nonno: il nome speciale scelto per la bambina DiLei

Christian De Sica diventa nonno: "È arrivata Bianca" Mediaset Infinity

Christian De Sica è diventato nonno per la prima volta. È nata Bianca, figlia di Maria Rosa De Sica e suo marito Francesco. L'attore ha condiviso sui social la gioia ...Christian De Sica è diventato nonno. Ad annunciarlo, su Instagram, è stato lo stesso attore. In un post De Sica ha pubblicato una foto di lui e della nipotina appena nata correlata da queste parole: ...