Chiude Internet Explorer | se ne va un pezzo di storia del web

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Addio a. Da ieri, 14 febbraio 2023, è stato definitivamente chiuso undidel web. Microsoft ha di fatti disabilitato uno dei browser più usati di sempre. Attualmente se si clicca sull’icona di, il software non parte e una schermata propone di utilizzare Edge, il programma che lo sostituisce. Già lo scorso giugno Microsoft aveva già annunciato lo spegnimento di, comunicando che il software sarebbe stato ritirato e non più supportato nei mesi successivi. Adesso il colosso di Redmond si sta occupando maggiormente dell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale di ChatGpt che sarà successivamente integrata nel proprio motore di ricerca di Bing.fu lanciato 28 ...

Roma, 15 feb -explorer addio. Al termine di un percorso che era già iniziato diverso tempo fa, Microsoftil suo browser storico , lanciando definitivamente come suo prodotto principale Edge , ...Chi infatti tenta di avviare un servizio che prima si usava conExplorer , si troverà indirizzato automaticamente a Edge . Il browser inoltre è programmato per migrare anche i dati in ...

Dopo 28 anni dal suo lancio, Microsoft ha mandato in pensione Internet Explorer, storico browser che non si aprirà più, lasciando il posto a Edge ...