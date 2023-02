(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Di seguito la squadra arbitrale designata per, 23esima giornata di Serie A:– H.h. 20.45 SOZZA BINDONI –...

20.45 SOZZA BINDONI - IMPERIALE IV: MASSIMIAVAR: DI MARTINO TORINO - CREMONESE Lunedì 20/02 h. 20.45 CAMPLONE PASSERI - COSTANZO IV: MERAVIGLIA: MAZZOLENI AVAR: PAGANESSI20.45 SOZZA BINDONI " IMPERIALE IV: MASSIMIAVAR: DI MARTINO TORINO " CREMONESE Lunedì 20/02 h. 2 0.45 CAMPLONE PASSERI " COSTANZO IV: MERAVIGLIA: ...

Roma-Hellas Verona affidata all'arbitro Sozza, Chiffi al Var Il Romanista

ROMA-VERONA: arbitra Sozza, al VAR c’è Chiffi Giallorossi.net

L'arbitro - Torna Sozza, il direttore dai pochi cartellini. Ancora nessun penalty concesso pro/contro... Voce Giallo Rossa

Chiffi al Var per Roma-Verona: la designazione completa Calciomercato.com

Roma-Verona, arbitra Sozza. Al VAR c’è Chiffi Roma Giallorossa

L'Aia ha reso noti i nominativi dei direttori di gara che dirigeranno le gare valide per la 23ª giornata del Campionato di Serie A in programma per il 19 febbraio ...Il fischietto ligure sara' assistito da Filippo Meli e Stefano Alassio, con Daniele Chiffi nei panni di IV uomo. Al Var ci sara' Paolo Valeri, mentre Marco Di Bello sara' l'Avar.