Chiara Ferragni | San Valentino senza Fedez? Sui social la famiglia è al primo posto e zero tracce del marito | cosa sta accadendo?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)questo Sanhanno deciso di non condividerlo sui. Nessuna dedica, fiore o storia Instagram del rapper dedicata alla madre dei suoi figli né viceversa.staai Ferragnez? Sembra chenon abbia ancora digerito il bacio tra ile Rosa Chemical andato in onda la serata finale del Festival di Sanremo. Non solo: l’influencer inoltre non avrebbe apprezzato l’atteggiamento del, quasi a volerle “rubare la scena”. A testimonianza di questa presunta maretta tra i due, suicircola da giorni un video realizzato in un fuori onda del Festival. Nei vari frame sono visibili i due che, in compagnia degli autori, si allontanano dal palco per ...