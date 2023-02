Chiara Ferragni e Rocco Siffredi | insieme dopo la lite con Fedez | lui si dispera Il meme del porno attore fa impazzire i social | «Birichina»

Leggi su newscronaca.myblog

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)continuano a essere uno degli argomenti principali anche a tre giorni dalla fine del festival di Sanremo. La presunta crisi, scoppiatail bacio con Rosa Chemical, lascia spazio anche all’ironia. Mentre da casa Ferragnez non arrivano indiscrezioni, a scherzare sulla vicenda c’è. Ildivo più famoso d’Italia ha pubblicato unnel quale viene raffigurato in video chiamata, mentrepiangeto dall’altra parte. «», è il commento che si legge in allegato.in crisi? Ma la coppia piùd’Italia ...