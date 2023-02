Chiara Ferragni e Fedez | si scopre solo ora | ecco cosa c’è dietro

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Personaggi Tv.in crisi? Sbuca un video dal passato:c’è. I Ferragnez sono la coppia più seguita d’Italia sui social. Da anni ormai i due condividono ogni momento della loro vita privata con i followers, nonostante ricevano anche tantissime critiche dagli haters. Da dopo il bacio dicon Rosa Chemical, le cose tra i due non sembrano andare benissimo. C’è chi parlerebbe di una crisi profonda tra moglie e marito. Su Instagram nessuna traccia, infatti, dei Ferragnez insieme. L’imprenditrice digitale continua a pubblicare scatti con amici e parenti, ma senza più nessun riferimento al marito. Alcuni fan della coppia, tuttavia, hanno rimesso in rete un video del recente passato che chiarirebbe la ...

Salvo Filetti e il team hanno curato anche il look di Andrea Delogu, che ha presentato ogni sera Primafestival e la famiglia, presente in sala durante l'ultima serata per supportare. ..., Fedez: aria di crisi Oltre al Governo che ora chiede nuove regole per la Rai ed anche per il Festival di Sanremo, il comportamento di Fedez non è piaciuto ache ...

Ecco come è andata tra Fedez e Chiara Ferragni, il video-parodia della imitatrice Valentina Barbieri Corriere TV

Chiara Ferragni, chi è il suo coach di public speaking Elle

Sanremo, bresciano d'adozione il coach di public speaking di Chiara Ferragni Giornale di Brescia

“Mi ha aiutato a salire sul quel palco”: Chiara Ferragni ringrazia il coach grossetano LA NAZIONE

Meno loro parlano e meno si espongono su social, più il Ferragnez-gate monta come panna. Quanto la crisi post sanremese tra Chiara Ferragni e Fedez sia vera o solo verosimile non è dato saperlo: tanti ...Forse è tutto calcolato. Fatto sta che sui social ne sono certi: c’è aria di crisi tra Chiara Ferragni e suo marito Fedez. Una crisi che ha una prova, per il mondo della rete, una prova schiacciante: ...