Chiara Ferragni e Fedez paparazzati dopo la presunta lite a Sanremo 2023

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)i rumors di unacrisi di coppia, sono stati fotografati insieme per la prima voltail Festival di. Proprio all’Ariston, solo quattro giorni fa, si era consumato quello che sembrava essere un litigio tra marito e moglie. Tutto ebbe inizio dall’esibizione di Rosa Chemical nella serata finale della kermesse canora. L’artista, durante la performace di “Made In Italy“, ha accompagnato il rapper sul palco per poi baciarlo. Il gesto del cantante ha generato da una parte, l’imbarazzo evidente sul volto di. Dall’altra la () gelosia di, co-conduttrice diper la seconda volta. In un ...