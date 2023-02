Chiara e Fedez finta crisi solo per fare hype? Ecco perché il web dubita

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) In questi giorni, tra i profili Instagram più seguiti e monitorati ci sono, sicuramente, quelli diFerragni e. Dopo quello che è accaduto sul palco del teatro Ariston in occasione della finale del Festival di Sanremo, ovvero il bacio trae Rosa Chemical, tra i due coniugi sembra essere calato il gelo. Anche nella giornata dedicata all'amore, ovvero quella di San Valentino, i due si sono letteralmente ignorati sui social.ha addirittura tralasciato una dedica che suo marito le ha fatto qualche giorno fa in cui ha ribadito l'amore e la fierezza che nutre nei suoi confronti. Ad ogni modo, sul web c'è chi crede che questa siauna strategia per attirare l'attenzione. Ad accendere questo campanello d'allarme è stato anche l'intervento che Rosa Chemical ha fatto ieri a Le ...