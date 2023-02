Insomma, libro e pallone devono andare d'accordo, e il messaggio è chiaro:gioca bene in campo non potrà cullarsi sugli allori, sforzandosi a dimostrare il profitto anche fra i banchi, se non ...RIENTRA - 'Hadjam non ci sarà, ha avuto un problema al ginocchio. Mostafa Domani conteremo su ... Consapevoli di poter far, possiamo anche prendere una bella scrollata, siamo arrivati qui ...

"Chi va male a scuola resta fuori", squadra torinese chiede anche la pagella ai giovani calciatori dilettanti TGCOM

La tecnocrazia fa male al voto. "L'astensione si cura solo con il fisco" ilGiornale.it

Chi c'è (e chi è stato escluso) al vertice sull'IA militare Formiche.net

RICOMINCIO DA ZERO: PERDERE MALE ANCORA IN LOMBARDIA GLI STATI GENERALI

Marvel cinematic universe, tutti i film dal peggiore al migliore (e dove vederli in streaming) WIRED Italia

Lo ha detto Elly Schlein, parlando a Roma alla stampa estera, rispondendo a chi le chiedeva di commentare i giudizi benevoli ... Insomma, "penso che sia un governo che sta facendo male e che in Europa ...La società dilettantistica Vanchiglia, in provincia di Torino, ha chiesto di vedere i voti dei tesserati (con il consenso delle famiglie) perché "l'attività scolastica e quella sportiva sono complemen ...