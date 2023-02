Chi trasmetterà la nuova Champions League?

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Diritti tv,da rifare MF, di Giorgio Nicastri, pag. 14 La partita per i diritti tv dellava ai supplementari. Secondo quanto appreso da MF-Milano Finanza, l’Uefa non è stata soddisfatta dalle offerte pervenute ieri mattina dai broadcaster italiani e avrebbe deciso di optare per un secondo giro di offerte (migliorative) giovedì, giorno in cui l’organo europeo avrebbe dovuto comunicare i risultati dell’aggiudicazione. Il nodo è la distanza tra prezzo atteso e offerto. L’Uefa punta a raccogliere una cifra ben superiore a quella ottenuta con la scorsa asta (220 milioni); le attese, secondo i ben informati, dovrebbero aggirarsi tra 300 e 400 milioni di euro. Nella mattinata di ieri per?) i partecipanti all’asta, ossia Amazon, Sky, Mediaset, Rai e Dazn, non avrebbero offerto quanto l’organo presieduto da ...