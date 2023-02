Chi l' ha visto | stasera su Rai 3 nuove rivelazioni sulla scomparsa di Angela Celentano | le anticipazioni

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 15 febbraio 2023)su Rai3 alle 21:20 torna Chi l'hacon una nuova puntata dedicata alladisu Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha? che torna a occuparsi del caso di. Arriva dal Sud America la nuova speranza per i genitori della piccolasul Monte Faito il 10 agosto del 1996 durante una gita della comunità evangelica frequentata dalla famiglia. Aspettando il DNA: per la piccolauna nuova pista che porta in Sud America. Una somiglianza così forte che ha spinto i genitori della bambinasul Monte Faito a chiedere il confronto del profilo genetico. "Per ora i miei assistiti ...