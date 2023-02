Chi l’ha visto? | le anticipazioni della puntata del 15 febbraio 2023 su Rai 3

Leggi su tpi

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Questa sera – mercoledì 15– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle ore 21,20. Aspettando il dna: per la piccola Angela Celentano una nuova pista che porta in Sud America. Una somiglianza così forte che ha spinto i genitoribambina scomparsa sul Monte Faito a chiedere il confronto del profilo genetico. E poi: Cristina Golinucci e Chiara Bolognesi sono state uccise da una persona vicina all’ambiente ecclesiastico? L’attenzione degli inquirenti su un uomo che avrebbe molestato delle ragazze a Cesena. A Chi? in studio con Federica Sciarelli la mamma, Marisa Golinucci, con il presidente dell’associazione Penelope, Nicodemo Gentile. Si ...