Chi era l’attrice turca morta durante il terremoto

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Sarà una frase fatta, ma certi eventi non guardano in faccia nessuno. Ne è la prova il devastanteavvenuto tra il 5 e il 6 febbraio, che si è portato via anche un’attricenota anche al pubblico italiano: ecco chi era.in Turchia: vittima anche un’attrice di una famosa soap E’ trapelato che tra le persone morte nel sisma, c’è anche un’attrice della soap “Terra Amara“, che sta continuando nei pomeriggi di Canale 5. Si tratta di Emel Atici, che impersonava una carissima amica dell’antagonista Sermin, madre di Betul, altra “cattiva”. La casa di produzione della soap ha pubblicato l’annuncio sui social, esprimendo il proprio cordoglio. Ha definito Emel “preziosa attrice” e rivolto le condoglianze alla famiglia e a tutte le vittime. Troviamo anche i commenti di alcuni colleghi, come Ruzgar Aksoy alias Ercument ...