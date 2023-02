Che ne sarà di Anna | rimarrà sospesa per sempre o dirà addio a tutti?

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Dopo l’ottimo riscontro della prima stagione, questa sera alle 21.45 su Canale 5 tornano i nuovi episodi di Buongiorno, mamma!, il family drama, a tinte mistery, con protagonisti gli amatissimi Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. La serie – in 6 puntate – ci porterà nuovamente dentro le intricate vicende della famiglia Borghi, che si troverà ad affrontare nuove difficoltà ma, soprattutto, proverà a cercare le risposte al perchésia finita in coma un lontano giorno di otto anni prima. Eccezionalmente per questa settimana la serie andrà in onda anche venerdì 17, per proseguire poi ogni mercoledì sera. “Buongiorno Mamma 2”: attori, cast, Raoul Bova e Maria Grazia Giannetta guarda le foto ...