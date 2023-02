Che giri fanno due vite

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) Lo so, in tanti stanno provando a prefigurare il futuro di Jay White fuori dalla NJPW. E’ stato un lungo viaggio, certamente pieno di soddisfazioni e bei match. Un viaggio in cui è arrivato da semplice ragazzotto che si doveva fare le ossa, per poi finire a diventare uno dei Goat di questi tempi moderni. Per questo motivo, la sua uscita scatena le più grandi fantasie e le accese speranze di WWE e AEW. Sono qua a dirvi, allora, perché secondo me dovrebbe scegliere la All Elite. Proprio perché una superstar, Jay White avrebbe necessità di essere trattato da tale. Con un pubblico che già lo conosce, che può stargli dietro, che lo può “coccolare” e apprezzare sapendo benissimo cosa c’è stato prima. In vista del rinnovo contrattuale televisivo, peraltro, il suo è l’unico nome sul quale vale la pena fare un forte investimento dopo anni di tante spese, talune buttate al vento. Se ...