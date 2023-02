Che Dio ci aiuti 7 | anticipazioni degli episodi 9-10 | Azzurra si ricrede su Suor Teresa?

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 15 febbraio 2023) In seguito allo stop della scorsa settimana, torna giovedì 16 febbraio Che Dio cicon le nuove puntate della settima stagione. Inaspettato dietrofront da parte di, che sembra scoprire un inedito legame con la Madre Superiora: ecco cosa accadrà. Dopo una settimana di fermo, per via della messa in onda del 73esimo Festival di Sanremo, torna sul piccolo schermo Che Dio ci7. La serie, che nel corso della prossima settimana farà doppietta, andando in onda sia di martedì 21 febbraio che di giovedì 23 febbraio, prosegue con l’attesissimo quinto capitolo. Nuovi colpi di scena attendono gli appassionati dello show di Rai Uno, che si avvicina al giro di boa. Cosa accadrà nei prossimidi Che Dio ci7 – VelvetMagGiovedì andranno in onda in prima serata sulla rete ammiraglia gli ...